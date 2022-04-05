У Украины пока нет готового перечня стран-гарантов безопасности

У Украины пока нет готового перечня стран, готовыми быть гарантами безопасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам.



«Разные страны готовы гарантировать разное. Пока мы не получили перечень стран, которые готовы 100-процентно включиться за нас. Нам нужны серьезные игроки. Нам нужен круг стран, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие, нам нужно, чтобы санкции были разработаны заранее и они в первую же секунду, когда мы почувствовали угрозу со стороны Российской Федерации, круг этих государств объединился и ввел все сразу. Под колбу загнали это государство», — рассказал он.



Зеленский также раскритиковал идеи «демилитаризации» и «денацификации», которые Россия хотела бы включить в соглашение. «Фразу "демилитаризация" мы забыли еще тогда, когда мне предлагали выехать из Киева. Денацификация — звучит оскорбительно, мы можем использовать этот термин в вашу сторону и, как показала та же Буча, мы будем правы», — подчеркнул украинский лидер.



По его словам, «мы пояснили, что армия должна соответствовать той армии, которая у нас существует, которая способна защищать нашу державу. Мы понимаем, что, если даже мы подпишем самое мощное соглашение, через два года Россия может вернуться».



Также Зеленский назвал вызовом переговоры с Россией после трагедии в Буче, но подчеркнул, «что у нас нет другого выбора»