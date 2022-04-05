Зеленский: К Донбассу на переговорах с Россией руки не дошли

К теме Донбасса на переговорах с Россией «руки не дошли», потому что РФ имеет свое видение относительно региона. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам.



«У меня было простое предложение. Я считаю, что мы не сможем договорится сразу по всем пунктам, даже если мы победим. Это невозможно», — подчеркнул он.



По словам украинского президента, если все стороны, включая Запад, хотят окончания войны, то все должны над этим работать ежедневно.



При этом вопрос Крыма на переговорах делегаций уже поднимался, отметил Зеленский.