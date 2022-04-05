Президент Еврокомиссии на этой неделе посетит Киев

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе приедет в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Deutsche Welle.



В поездке ее будет сопровождать глава внешнеполитического ведомства Еввросоюза Жозеп Боррелль.



Визит состоится перед конференцией доноров Stand Up For Ukraine, которое пройдет в Варшаве 9 апреля с целью сбора средств для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Конференция созвана по инициативе фон дер Ляйен, а также премьер-министра Канады Джастина Трюдо.