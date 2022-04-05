В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 62 населенных пунктах

За прошедшую неделю, с 28 марта по 3 апреля, полностью или частично возобновлено электроснабжение в 62 населенных пунктах Донецкой области. В общей сложности свет вернули для 84 700 семей. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.



В некоторые населенные пункты Донецкой области электроснабжение приходилось восстанавливать несколько раз из-за регулярных обстрелов и повреждений электрооборудования в зонах активных боевых действий.



Без света остаются жители 178 населенных пунктов в Донецкой области. Ситуация осложнена активными боевыми действиями.



В компании подчеркнули, что аварийные бригады непрерывно работают уже 40 суток.