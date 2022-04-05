Европа и США готовят новые санкции против России

В ближайшие два дня Евросоюз планирует рассмотреть и утвердить пятый пакет санкций против России. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



В новом пакете говорится о запрете импорта угля, полном запрете транзакций с четырьмя российскими банками, запрете российским кораблям заходить в порты ЕС (с исключениями), ограничении импорта высокотехнологичной продукции.



Кроме того, Евросоюз расширит списки лиц, к которым применяются санкции ЕС в связи с агрессивной войной России против Украины и объявляет персонами нон грата нескольких дипломатов РФ из представительства при ЕС.



Также на этой неделе о новых санкциях против России объявят США. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает AFP.



По его словам, также в ближайшие дни США объявят о дополнительной военной помощи Украине.



Дискуссии о санкциях с европейскими союзниками включают «варианты, касающиеся энергетики».