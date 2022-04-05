Донбасская государственная машиностроительная академия переедет в Тернополь

Тернопольский национальный технический университет им. Ивана Пулюя предоставит помещение и материально-техническую базу для работы Донбасской государственной машиностроительной академии. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.



По его словам, сначала будут принимать научно-педагогический состав, а в перспективе ожидают студентов, которые сейчас учатся дистанционно.



«В целом готовы разместить 10 учреждений профессионально-технического образования, пять - профессионального передвысшего и четыре учреждения высшего образования», - уточнил он.



Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Луганский государственный медицинский университет перемещен в Ривне, Луганский государственный университет внутренних дел имени Е.А. Дидоренко – в Днепр. Центр управления Луганским национальным университетом им. Тараса Шевченко временно переведен в Полтаву. Коллектив Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля сконцентрирован в Днепре, Хмельницком и Каменец-Подольском.