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Донбасская государственная машиностроительная академия переедет в Тернополь

05 апреля 2022, 18:55

Донбасская государственная машиностроительная академия переедет в Тернополь

Тернопольский национальный технический университет им. Ивана Пулюя предоставит помещение и материально-техническую базу для работы Донбасской государственной машиностроительной академии. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

По его словам, сначала будут принимать научно-педагогический состав, а в перспективе ожидают студентов, которые сейчас учатся дистанционно.

«В целом готовы разместить 10 учреждений профессионально-технического образования, пять - профессионального передвысшего и четыре учреждения высшего образования», - уточнил он.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Луганский государственный медицинский университет перемещен в Ривне, Луганский государственный университет внутренних дел имени Е.А. Дидоренко – в Днепр. Центр управления Луганским национальным университетом им. Тараса Шевченко временно переведен в Полтаву. Коллектив Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля сконцентрирован в Днепре, Хмельницком и Каменец-Подольском.

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