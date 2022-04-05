Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

НАТО собирает доказательства военных преступлений Путина в Украине

05 апреля 2022, 19:21

НАТО собирает доказательства военных преступлений Путина в Украине

НАТО собирает доказательства, чтобы привлечь президента России Владимира Путина и его команду к ответственности за военные преступления в Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит, передает CNN.

«Что нам нужно сделать, так это собрать информацию, которая нам нужна, чтобы привлечь Путина и его команду в Москве к ответственности, и можно сделать это несколькими путями, конечно, это путь МУС (Международный уголовный суд — Ред.). Есть вариант Организации Объединенных Наций. Есть несколько способов сделать это», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Смит отметила, что нужно собрать как можно больше информации, чтобы полностью понять, что происходит на местах.

«Сейчас мы полагаемся на показания граждан Украины из первых рук. Мы видим, что некоторые международные организации, НПО также начинают собирать информацию. Собираем рассказы, пытаемся понять, что произошло, поскольку мы снова смотрели на эти ужасающие изображения, поступающие из Бучи, но, возможно, это есть и в других местах», — добавила она.

Смит предупредила, что «слишком рано говорить о том, что именно произошло» в Буче и других городах, где Россия якобы совершила военные преступления, но добавила, что «мы вполне уверены, […] что сможем получить доказательства, которые нам нужны, чтобы привлечь Путина к ответственности».

Читайте также:

Генсек НАТО: В ближайшие недели Россия будет наступать на восточную и южную Украину 

Еще по теме

Места
Буча
Люди
Владимир Путин
Прочее
Война США-Россия США-НАТО

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:43
«ДНР» заявила об обстреле Ленинского района Донецка
01:23
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
23:54
Глава «ДНР» Пушилин наградил неонациста за штурм Мариуполя
20:50
В Макеевке обстреляли исправительную колонию. Без жертв
19:19
Вывезенных донецких детей-сирот сейчас активно отдают в российские семьи – правозащитники
00:45
Трагедия в Буче. Кириленко призывает выезжать с Донетчины. Дайджест НД за день ►
00:05
Жители Херсона вновь митинговали против российской оккупации
18:06
«ДНР» создала «госкомитет обороны», как во времена Сталина
17:29
Оккупированные города Донетчины больше месяца живут в условиях дефицита воды
12:59
Взрывы и минометные очереди: В Энергодаре оккупанты обстреляли мирный митинг за Украину
09:45
Что с выездом из Мариуполя? Дайджест НД за день ►
23:58
В Донецке умер Андрей Бабицкий — бывший журналист «Радио Свобода», который занял сторону «ДНР»
23:01
«ДНР» смягчила отдельные ковидные ограничения
22:46
Городской голова Рубежного перешел на сторону оккупантов
16:37
Насильно мобилизованные «ДНР» — жертвы военного преступления РФ. Истории студентов ►
все новости
20:58
В отношении мэра Рубежного открыли уголовное производство за коллаборационизм
20:36
Оккупанты задерживают местных жителей в Харьковской и Запорожской областях
20:30
Омбудсвумен: Похороненных в братской могиле жителей Бучи эксгумируют
19:54
Уже не «освобождение», а «наказание»: Подоляк — об изменениях российской пропаганды
19:27
Осколки российской ракеты привели к утечке химикатов в Тернопольской области
19:21
НАТО собирает доказательства военных преступлений Путина в Украине
19:06
Депутаты-предатели от ОПЗЖ помогли создать гуманитарную катастрофу в Мариуполе — горсовет
18:55
Донбасская государственная машиностроительная академия переедет в Тернополь
18:34
Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН и реформировать мировую систему безопасности
18:14
Европа и США готовят новые санкции против России
17:56
Зеленский заявил, что ООН не работает эффективно как ключевая институция мира
17:21
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, частично разрушена школа
17:09
В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 62 населенных пунктах
16:34
Генсек НАТО: В ближайшие недели Россия будет наступать на восточную и южную Украину
15:37
Президент Еврокомиссии на этой неделе посетит Киев
все новости
ВИДЕО
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
05 апреля, 01:23
Трагедия в Буче. Кириленко призывает выезжать с Донетчины. Дайджест НД за день ►
04 апреля, 00:45
Жители Херсона вновь митинговали против российской оккупации
04 апреля, 00:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция