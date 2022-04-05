НАТО собирает доказательства военных преступлений Путина в Украине

НАТО собирает доказательства, чтобы привлечь президента России Владимира Путина и его команду к ответственности за военные преступления в Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит, передает CNN.



«Что нам нужно сделать, так это собрать информацию, которая нам нужна, чтобы привлечь Путина и его команду в Москве к ответственности, и можно сделать это несколькими путями, конечно, это путь МУС (Международный уголовный суд — Ред.). Есть вариант Организации Объединенных Наций. Есть несколько способов сделать это», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.



Смит отметила, что нужно собрать как можно больше информации, чтобы полностью понять, что происходит на местах.



«Сейчас мы полагаемся на показания граждан Украины из первых рук. Мы видим, что некоторые международные организации, НПО также начинают собирать информацию. Собираем рассказы, пытаемся понять, что произошло, поскольку мы снова смотрели на эти ужасающие изображения, поступающие из Бучи, но, возможно, это есть и в других местах», — добавила она.



Смит предупредила, что «слишком рано говорить о том, что именно произошло» в Буче и других городах, где Россия якобы совершила военные преступления, но добавила, что «мы вполне уверены, […] что сможем получить доказательства, которые нам нужны, чтобы привлечь Путина к ответственности».