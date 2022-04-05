Осколки российской ракеты привели к утечке химикатов в Тернопольской области

В Тернопольской области украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету. Обломки ракеты упали на объект в Кременецком районе, где хранились жидкие минеральные удобрения. Об этом сообщает глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.



По словам, вражеская ракета была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. Однако, сбитая ракета упала на объект, где хранились жидкие минеральные удобрения.



«Сейчас идет посевная, поэтому эти огромные резервуары были пусты. Но ракета нанесла огромный ущерб этому предприятию. Также в результате попадания осколков ракеты в резервуар была утечка как раз этих минеральных удобрений на почву и на территорию предприятия. Были проведены замеры и результаты показали, что превышения существенного содержания аммиака не было», - сказал председатель ОВА.



В тоже время, по состоянию на 17:00, был выявлен рост количества аммиака в воде. Поэтому жителям Кременецкого района рекомендовали в определенных территориях ограничиться питьевой водой из колодцев, запретить вылов рыбы, предприятиям, которые находятся по руслу реки Иква, осуществить все необходимые меры, чтобы не допустить воду к производству.



Местным жителям раздадут питьевую воду.