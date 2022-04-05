Уже не «освобождение», а «наказание»: Подоляк — об изменениях российской пропаганды

Российская пропаганда эволюционировала от «освобождения» украинцев от «нацистов» к призывам к «наказанию» украинского народа. Этот процесс прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Твиттер.



«Эволюция российской пропаганды. Сначала они шли освобождать украинцев от нацистов. Теперь говорят, что все в Украине являются нацистами и должны быть наказаны. Мобильные крематории, массовые захоронения, убийства по этническому признаку в центре Европы. Извините, господин Черчилль, мир так ничего и не понял», — написал Подоляк.