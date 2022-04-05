Оккупанты задерживают местных жителей в Харьковской и Запорожской областях

Российские оккупанты незаконно задерживают мирных жителей в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



«На Слобожанском направлении идет блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраинских жителей и незаконное их задержание. В городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины. С этой целью производят обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования"», — говорится в сообщении.



На временно захваченной территории Запорожской области, в городе Бердянск, проводится задержание местных жителей.



В городе Токмак медицинский персонал местных больниц заставляют подписывать так называемые «контракты» с министерством здравоохранения РФ.



На Донецком направлении оккупанты при поддержке авиации и артиллерии продолжают штурм Мариуполя.



«Продолжаются мероприятия по перегруппировке войск РФ. Противник не отказался от цели операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Пытается улучшить положение подразделений в Таврийском и Южнобужском операционных районах», — также сообщили в Генштабе ВСУ.