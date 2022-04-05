В отношении мэра Рубежного открыли уголовное производство за коллаборационизм

В отношении мэра Рубежного открыто уголовное производство за коллаборационизм. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.



«По данным следствия, в марте 2022 года мэр города Рубежное осуществлял публичные призывы к поддержке решений и действий Российской Федерации в части так называемой "военной операции" на территории Украины, вооруженных формирований и оккупационной администрации РФ», — говорится в сообщении.



Кроме того, мэр Рубежного призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и оккупационной администрацией РФ, к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины.



В отношении его зарегистрировано уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

1 апреля стало известно, что мэр Рубежного Сергей Хортов и перешел на сторону российских военных и группировки «ЛНР». Почти с первых дней войны с ним не было связи, поэтому 4 марта глава Луганской ОГА Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.