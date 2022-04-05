Верещук: Есть надежда на эвакуацию из Мариуполя при посредничестве Турции

Турция разрабатывает план эвакуации своих граждан из Мариуполя, есть надежда вывезти с ними женщин и детей из числа жителей города. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.



По ее словам, о спецоперации по эвакуации из Мариуполя говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



«На сегодняшний день есть призрачная надежда спецоперации с Турцией. Господин Эрдоган обратился, разрабатывается план эвакуации турецких граждан, а с ними женщины и дети, тоже имеющие право быть спасенными. Это наша украинская позиция, позиция президента. Мы настаиваем именно на таком алгоритме», — сказала Верещук.



Она отметила, что на сегодняшний день из Мариуполя в Бердянск можно выехать только на собственном автотранспорте или идти пешком почти 80 км. Из Бердянска можно выехать автобусами в Запорожье.



«Это значительно усложняет и количество людей, и их способность эвакуироваться в Запорожье», — сказала вице-премьер.



Она подчеркнула, что в осажденном оккупантами Мариуполе находятся около 120 тысяч человек, погибают женщины и дети.