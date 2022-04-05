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По гуманитарным коридорам 5 апреля удалось эвакуировать более 3800 человек

05 апреля 2022, 22:17

По гуманитарным коридорам 5 апреля удалось эвакуировать более 3800 человек

За вторник, 5 апреля, по нескольким гуманитарным коридорам удалось вывезти из зоны обстрелов 3 846 человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в телеграм.

«По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 216 человек. Из них 1496 человек из Мариуполя и 720 человек из городов: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь. Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста, после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться. На пути этими автобусами были эвакуированы мариупольцы и местные жители города Бердянск», — написала Верещук.

Кроме того, за колонной автобусов следует более 40 частных автомобилей.

«Уже в ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье», — отметила вице-премьер.

Также в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск. На них эвакуировали 150 человек из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная.

Всего из Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1080 человек.

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