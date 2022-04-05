Большинство видео «кадыровцев» из Мариуполя сняты в одном сквере — СМИ

Несмотря на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о полном контроле над Мариуполем, большинство видео, опубликованных им из города, сняты «кадыровцами» в одном городском сквере на окраине. Это установили журналисты «СлідствоІнфо».



Кадыров уже в первых видео из Мариуполя заявлял, что город под их контролем.



Однако журналисты проанализировали видеозаписи, которые публиковал Кадыров в своем телеграм-канале. В большинстве из них удалось установить точные локации съемки.



Как оказалось, его боевики публиковали видео из Сквера Казачества на окраине Мариуполя, в Левобережном районе. Эта сторона города ближе всего к российской границе.



На большинстве из проанализированных журналистами видео «кадыровцы» передвигаются именно по этому району, соответственно, полностью город они не контролируют.



В соцсетях за постановочные видео «кадыровцев» назвали «тикток-воинами».