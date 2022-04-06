В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Северодонецк, Рубежное и Попасная под обстрелами.
- В Рубежном взрпвали цистерну с азотной кислотой.
- В Северодонецке Луганской области оккупанты обстреляли газопровод.
- Разрушено обстрелом железнодорожное полотно между Славянском и Краматорском.
- В ходе ночного обстрела Мариуполя российской армией получил повреждение гражданский торговый сухогрузпод флагом Доминиканской Республики.
- Группировка «ДНР» назначила так называемым «мэром Мариуполя» Константина Иващенко.
- Пушилин наградил неонациста.