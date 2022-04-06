Горящие цистерны с азотной кислотой в Рубежном: Обошлось без последствий

В результате вчерашнего возгорания цистерн с азотной кислотой в Рубежном обошлось без последствий. Предварительные данные сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Днем 5 апреля Гайдай сообщил о возгорании цистерн с азотом в результате обстрела со стороны российских сил.



Азотная кислота опасна при вдыхании, попадании на кожу и слизистые. Местных жителей призвали носить маски, смоченные в содовом растворе.

В результате обстрелов со стороны российских сил 5 апреля в Рубежном Луганской области погиб 1 человек, пятеро получили ранения.