В Бухаресте в посольство РФ врезалось авто

Фото: Digi 24

В румынской столице Бухарест в забор российского посольства врезался автомобиль. После столкновения транспортное средство начало гореть, водитель погиб. Об этом сообщает телеканал Digi 24.



По данным собеседника телеканала, водитель действовал преднамеренно. Он направился прямо к главным воротам и врезался в них. После этого охранник посольства потребовал, чтобы водитель немедленно уехал. Тот что-то крикнул охраннику в ответ и, как утверждается, поджег себя.



В прокуратуре заявили, что автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение посольства. В ведомстве подтвердили, что водитель погиб. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.