Сегодня заявлена работа 11 гуманитарных коридоров

Сегодня, 6 апреля, согласована работа 11 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Какие гумкоридоры работают сегодня:
- Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
- Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
- Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
- Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
- Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
- Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
- Из города Северодонецк в город Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Из города Лисичанск в город Бахмут.Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Из города Попасная в Бахмут. Место сборов: ул. Первомайская, 42
- Из поселка Горское в город Бахмут. Место сборов: ул. Гагарина, 13.
- Из города Рубежное в Бахмут.
Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться, пока российские оккупанты не уничтожили железную дорогу.