Сегодня заявлена работа 11 гуманитарных коридоров

Сегодня, 6 апреля, согласована работа 11 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



Какие гумкоридоры работают сегодня:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

Из города Северодонецк в город Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Из города Лисичанск в город Бахмут.Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Из города Попасная в Бахмут. Место сборов: ул. Первомайская, 42

Из поселка Горское в город Бахмут. Место сборов: ул. Гагарина, 13.

Из города Рубежное в Бахмут.

Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться, пока российские оккупанты не уничтожили железную дорогу.