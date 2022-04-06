Кабмин расширил перечень разрешенного оружия для ТРО

Кабмин расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальных громад.



Теперь ТРО могут применять личное охотничье оружие и патроны к нему при выполнении задач территориальной обороны словами «стрелкового оружия, других видов вооружения».



Под стрелковым оружием имеется в виду огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов.



Под другими видами вооружения имеется в виду артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.



Перенос или перевозка членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия, стрелкового оружия, других видов вооружения и боеприпасов к ним осуществляется с разрешения соответствующего командира добровольческого формирования.