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Кабмин расширил перечень разрешенного оружия для ТРО

06 апреля 2022, 11:39

Кабмин расширил перечень разрешенного оружия для ТРО

Кабмин расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальных громад.

Теперь ТРО могут применять личное охотничье оружие и патроны к нему при выполнении задач территориальной обороны словами «стрелкового оружия, других видов вооружения».

Под стрелковым оружием имеется в виду огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов.

Под другими видами вооружения имеется в виду артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.

Перенос или перевозка членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия, стрелкового оружия, других видов вооружения и боеприпасов к ним осуществляется с разрешения соответствующего командира добровольческого формирования.

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