Жириновский умер. Его смерть подтвердили официально

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы

Депутат Госдумы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.



«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский… Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Владимира Жириновского госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19. В марте состояние политика ухудшилось.



25 марта о смерти Жириновского сообщили российские СМИ и телеграм-каналы, а также сенатор Александр Пронюшкин. Однако информация была опровергнута Володиным и ЛДПР.



Жириновский был известен своими антиукраинскими высказываниями и поддержкой группировок «ДНР» и «ЛНР». Также он неоднократно призывал начать войну с Украиной.