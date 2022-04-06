Нацполиция открыла «горячую линию» для родственников погибших в результате агрессии РФ

Нацполиция Украины открыла «горячую линию» для помощи родственникам погибших в результате военной агрессии РФ в части консультаций по процедуре захоронения. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Клименко.



Номер «горячей линии» - 0 894 201 867, работает круглосуточно.



Он сообщил, что в освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.



«Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения», - объяснил Клименко.



Он призвал украинцев использовать анонсированную телефонную линию по назначению, а по всем другим вопросам обращаться по номерам полиции соответствующего региона.