Российские войска обстреляли Северодонецк: горят десять многоэтажек

Фото: Facebook / Луганская ОВА

Российская армия обстреляли город Северодонецк в Луганской области. В результате пожар возник в 10 многоэтажках, количество жертв устанавливается. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



Сообщается, что оккупанты совершили артиллерийский обстрел старых районов города.



«Снова циничный обстрел жилых районов Северодонецка. Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи - ни одного стратегического, военного объекта. "Русский мир" уничтожает жизнь на Луганщине», - написал Гайдай.



Спасатели тушат пламя и разбирают завалы.



Кроме того, россияне также обстреляли сегодня цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.