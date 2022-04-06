Оккупанты похищают мужчин-украинцев, чтобы выдавать их за «военнопленных» — Денисова

Российские захватчики похищают украинских гражданских мужчин, чтобы потом выдавать их в СМИ РФ за «военнопленных». Такие случаи известны в Киевской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



«Есть свидетельства, что, отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь демонстрируют в российских СМИ как "пленных" военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах на YouTube и телеканалах. Одного из мужчин на видео опознали его родные», — написала Денисова.



Она также отметила, что о массовом захвате мирных жителей стало известно и от освобожденного из российского плена украинского военнослужащего. Он сообщил о нахождении в СИЗО Курска более 40 украинских гражданских пленных.



«Кроме того, в рашистских СМИ вчера появилась информация о якобы ликвидации 93 "украинских дезертиров" из Мариуполя, бежавших в гражданской одежде. Фактически это может свидетельствовать о массовой казни гражданских граждан Украины», — добавила омбудсвумен.



Она подчеркнула, что такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии международным правом.



«Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти преступления и нарушения прав человека РФ в Украине», — резюмировала Людмила Денисова.