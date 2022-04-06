Россияне продолжают блокировать Харьков, штурмуют Мариуполь и ряд городов Донбасса

Российские оккупанты не прекращают штурм Мариуполя и ряда населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Также стягивают силы и технику к Харькову. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.



«На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время, российские оккупанты производят обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе города Изюм активные действия противник не проводил... Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (Российская Федерация) на железнодорожную станцию Купянск (Украина)», — отмечается в сообщении.



На Донецком и Луганском направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на боевых действиях в районах Попасной и Рубежного и установлении контроля над Мариуполем.



Сегодня войска РФ обстреляли из артиллерии населенные пункты Кременная, Пески, Очеретино, Розовка, Новобахмутовка, Новоселка Вторая, Марьинка и Красногоровка.



«В районах Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого враг проводил штурмовые действия, но успеха не имел. Продолжается штурм города Мариуполь, противник активно применяет авиацию», — отметили в Генштабе.



На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Щербаки, Камышеваха, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка и Гуляй Поле.



«В результате наступательных действий подразделений ВС Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Осокоровка», — указано в сообщении.