Зеленский: Гарантии безопасности для Украины согласны обсуждать 7 стран

Советники лидеров семи стран готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу Haberturk.



По его словам, в их числе США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль.



«Встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители будущих стран-гарантов. Это касается США, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. Это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности", — рассказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что Украине важно знать, на какие именно гарантии согласны идти эти страны.



«У них разные взгляды. Некоторые из них готовы на все, на полную поддержку. А некоторые не на полную. Потому нам нужна совместная встреча с этими странами на уровне советников, которые будут говорить про будущий документ — гарантии нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности», — сказал он.



Зеленский добавил, что встреча с советниками указанных семи стран должна состояться в ближайшее время, а «когда Украину будет все устраивать в документе, состоится встреча с российской стороной».

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