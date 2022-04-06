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Россияне обстреляли оккупированную Балаклею на Харьковщине, погибли три человека

06 апреля 2022, 22:03

Россияне обстреляли оккупированную Балаклею на Харьковщине, погибли три человека

Сегодня, 6 апреля, российские военные обстреляли жилые дома в Балаклее Изюмского района Харьковской области. В результате обстрела погибли три человека.

«По данным следствия, 6 апреля 2022 года военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел жилых домов в городе Балаклея... В результате этого жилье людей частично разрушено. Из-за обстрелов погибли три человека», — сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По факту обстрела российскими военными жилых домов в Балаклее начато уголовное производство по ч.2 ст.348 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

Балаклея в данное время оккупирована российскими силами, городской голова Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. 2 апреля российские оккупанты обстреляли Балаклейскую ЦРБ, когда там находились пациенты и персонал. В результате обстрела было повреждено здание больницы, обошлось без пострадавших. 3 апреля оккупанты обстреляли автобусы, на которых планировалось эвакуировать пациентов и персонал больницы. Один из водителей погиб.

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