В Мариуполе при бомбардировке больницы вживую сгорели 50 человек — мэр

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что только по предварительным оценкам за месяц блокады в городе погибли 5 тысяч человек, в том числе примерно 210 детей. Об этом он сказал во время круглого стола «Политические и правовые последствия преступлений Российской Федерации против Украины».



«Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Вживую сгорело почти 50 человек. Разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это всего несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя», — подчеркнул Бойченко.



Он отметил, что Мариуполь, который недавно был символом развития, сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами. Более 90% городской инфраструктуры уничтожено, из них, по меньшей мере, 40% уже не подлежит восстановлению.



Мэр призвал страны ЕС усилить санкции против России, чтобы остановить геноцид украинцев. В частности, ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ.



«Сегодня важно, чтобы военные преступления России были зафиксированы международными учреждениями в области прав человека. Европейские страны должны отреагировать на преступления против человечества, против украинского народа. Эти факты должны стать толчком к усилению санкций против Российской Федерации. В том числе, для полного эмбарго на российскую нефть и газ. Должны вместе остановить военную агрессию и геноцид украинцев», — сказал Вадим Бойченко.