Из Мариуполя, Запорожской и Луганской областей смогли выехать еще более 4800 человек

За сегодняшний день по гуманитарным коридорам из Мариуполя, Запорожской и Луганской областей эвакуировано 4 892 человека. Об этом сообщила по итогам дня вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



По ее информации, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 686 человек. Из них 1171 человек — из Мариуполя и 2515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе.



«Из Запорожья сегодня выехала колонна из 11 автобусов для эвакуации жителей Мелитополя и Токмака. Автобусы сейчас находятся в городе Васильевка и продолжат движение завтра утром. Также завтра из Запорожья отправятся автобусы для эвакуации людей из города Бердянск», — уточнила Верещук.



Также сегодня из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горское на Луганщине эвакуировано 1206 человек.