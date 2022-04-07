Российские оккупанты готовят наступательную операцию на востоке Украины

Основные усилия российских оккупантов сосредоточены на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



«На Донецком и Таврийском направлениях враг продолжает артиллерийский обстрел населенного пункта Попасная. Цель - задача огневого удара подразделений Вооруженных Сил Украины и восстановление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать подразделения обороны наших войск в районе населенного пункта Новотошковское», - сказано в сообщении.



На Слобожанском направлении противник продолжает блокировать Харьков и совершает артиллерийские обстрелы.



На Южнобужском направлении враг защищает ранее оккупированные рубежи, принимая меры по восстановлению боеспособности своих частей. Продолжается проведение жестких фильтрационных мероприятий на временно оккупированных территориях Херсонщины.



Часть выведенных российских подразделений размещена в палаточных городках на территории ряда районов Российской Федерации, граничащих с Украиной.



«Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях в Украине. Морально-психологическое состояние указанных кадров низкое и имеет тенденцию ухудшаться», - отметили в Генштабе ВСУ.



Командование Вооруженных Сил Российской Федерации продолжает поиск возможностей для решения проблемы пополнения кадров своих подразделений. Российские военкоматы активизировали работу с военнослужащими, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности: водитель, механик-водитель, разведчик, младший командир. Официальная причина призыва в армию - проведение учебного сбора по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца.



Также на территории так называемой Приднестровско-Молдавской Республики проводится соответствующая агитационная работа с населением российского гражданства.



Оккупанты продолжают совершать насильственные действия против мирных жителей на временно оккупированных территориях. Осуществляют принудительный вывоз населения города Мариуполя во временно оккупированных районах Донецкой области.



ВВС ВСУ за предыдущие сутки поразили три воздушных цели: крылатую ракету, БПЛА и истребитель. Авиация ВВС продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов.