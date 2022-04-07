Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Российские оккупанты готовят наступательную операцию на востоке Украины

07 апреля 2022, 07:26

Российские оккупанты готовят наступательную операцию на востоке Украины

Основные усилия российских оккупантов сосредоточены на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«На Донецком и Таврийском направлениях враг продолжает артиллерийский обстрел населенного пункта Попасная. Цель - задача огневого удара подразделений Вооруженных Сил Украины и восстановление наступления на Рубежное, Нижнее и Новобахмутовку. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать подразделения обороны наших войск в районе населенного пункта Новотошковское», - сказано в сообщении.

На Слобожанском направлении противник продолжает блокировать Харьков и совершает артиллерийские обстрелы.

На Южнобужском направлении враг защищает ранее оккупированные рубежи, принимая меры по восстановлению боеспособности своих частей. Продолжается проведение жестких фильтрационных мероприятий на временно оккупированных территориях Херсонщины.

Часть выведенных российских подразделений размещена в палаточных городках на территории ряда районов Российской Федерации, граничащих с Украиной.

«Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях в Украине. Морально-психологическое состояние указанных кадров низкое и имеет тенденцию ухудшаться», - отметили в Генштабе ВСУ.

Командование Вооруженных Сил Российской Федерации продолжает поиск возможностей для решения проблемы пополнения кадров своих подразделений. Российские военкоматы активизировали работу с военнослужащими, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности: водитель, механик-водитель, разведчик, младший командир. Официальная причина призыва в армию - проведение учебного сбора по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца.

Также на территории так называемой Приднестровско-Молдавской Республики проводится соответствующая агитационная работа с населением российского гражданства.

Оккупанты продолжают совершать насильственные действия против мирных жителей на временно оккупированных территориях. Осуществляют принудительный вывоз населения города Мариуполя во временно оккупированных районах Донецкой области.

ВВС ВСУ за предыдущие сутки поразили три воздушных цели: крылатую ракету, БПЛА и истребитель. Авиация ВВС продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов.

Еще по теме

Места
Донбасс
Организации
Генштаб ВСУ
События
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:16
Пушилин назначил «мэром» Мариуполя предателя от ОПЗЖ
14:37
Пушилин поручил «генпрокуратуре ДНР» заняться «денацификацией» Украины
00:08
В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►
13:43
«ДНР» заявила об обстреле Ленинского района Донецка
01:23
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
23:54
Глава «ДНР» Пушилин наградил неонациста за штурм Мариуполя
20:50
В Макеевке обстреляли исправительную колонию. Без жертв
19:19
Вывезенных донецких детей-сирот сейчас активно отдают в российские семьи – правозащитники
00:45
Трагедия в Буче. Кириленко призывает выезжать с Донетчины. Дайджест НД за день ►
00:05
Жители Херсона вновь митинговали против российской оккупации
18:06
«ДНР» создала «госкомитет обороны», как во времена Сталина
17:29
Оккупированные города Донетчины больше месяца живут в условиях дефицита воды
12:59
Взрывы и минометные очереди: В Энергодаре оккупанты обстреляли мирный митинг за Украину
09:45
Что с выездом из Мариуполя? Дайджест НД за день ►
23:58
В Донецке умер Андрей Бабицкий — бывший журналист «Радио Свобода», который занял сторону «ДНР»
все новости
07:55
Британия намерена отправить бронетехнику в Украину – СМИ
07:26
Российские оккупанты готовят наступательную операцию на востоке Украины
00:20
New York Times заявила о подлинности видео, на котором украинские военные добивают раненых российских
22:51
Из Мариуполя, Запорожской и Луганской областей смогли выехать еще более 4800 человек
22:29
В Мариуполе при бомбардировке больницы вживую сгорели 50 человек — мэр
22:03
Россияне обстреляли оккупированную Балаклею на Харьковщине, погибли три человека — прокуратура
21:39
В Северодонецке оккупанты обстреляли центр выдачи гумпомощи, есть раненые
20:58
Сегодня оккупанты убили еще пятерых жителей Донетчины — глава ОВА
20:24
Зеленский: Гарантии безопасности для Украины согласны обсуждать 7 стран
19:53
Россияне продолжают блокировать Харьков, штурмуют Мариуполь и ряд городов Донбасса
19:16
Пушилин назначил «мэром» Мариуполя предателя от ОПЗЖ
18:17
Банки, чиновники, дети Путина и Лаврова: США объявили о новом пакете санкций против России
17:55
На Луганщине через 3-4 дня ожидается наступление оккупантов — глава ОВА
17:30
Оккупанты похищают мужчин-украинцев, чтобы выдавать их за «военнопленных» — Денисова
17:05
CNN: Путин не отказался от желания захватить Киев
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►
06 апреля, 00:08
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
05 апреля, 01:23
Трагедия в Буче. Кириленко призывает выезжать с Донетчины. Дайджест НД за день ►
04 апреля, 00:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция