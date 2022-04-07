Британия намерена отправить бронетехнику в Украину – СМИ

Британия рассматривает варианты отправки в Украину бронированных машин типа Mastiff или Chakal. Об этом сообщает The Times.



Отмечается, что эта техника может использоваться в качестве разведывательных или патрульных машин дальнего действия.



«Великобритания добавляет к своему предложению смертоносное оружие, полагая, что следующие три недели будут решающими в определении исхода войны», - сказано в публикации.



Кроме того, издание сообщает со ссылкой на источник, что британские войска будут отправлены в соседнюю с Украиной страну для проведения учений.



«О дальнейшей поддержке, включая противотанковые и зенитные ракеты, Великобритания объявит в ближайшие дни», - отмечает The Times.