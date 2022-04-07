Сенат США одобрил ленд-лиз для Украины

Сенат США одобрил законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, известной как ленд-лиз, направленной на поддержку Украины на фоне вторжения России. Об этом сообщает Politico.



Закон о ленд-лизе о защите демократии Украины от 2022 года ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Программа ленд-лиза считалась переломной в ходе второй мировой войны. Она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.

Отмечается, что сенаторы единогласно поддержали это предложение. Это еще один признак того, что США и их союзники в Европе считают, что вторжение России представляет угрозу либеральному порядку. Это свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина может выиграть борьбу с российскими захватчиками.

Неясно, рассмотрит ли Палата представителей принятый Сенатом закон о ленд-лизе перед тем, как обе палаты покинут Вашингтон в четверг на предварительно запланированный двухнедельный перерыв.