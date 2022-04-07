Оккупанты принудительно вывезли мариупольцев из больницы, заявил горсовет

Российские оккупанты принудительно вывезли из Мариуполя персонал и пациентов городской больницы №4 на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщил Мариупольский горсовет.



Утверждается, что в медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов.



«Изнуренные и испуганные люди были вынуждены выполнить приказы русских террористов. Что будет дальше с людьми — неизвестно. Ранее уже были подтверждены случаи, когда людей отправляли в депрессивные регионы России», — сказано в сообщении.



В горсовете рассказали, что формируют единую базу незаконно депортированных людей, чтобы потом вернуть каждого мариупольца в Украину. «Мы уже понимаем, что оккупанты насильственно вывезли не менее 40 тысяч жителей Мариуполя. Наша цель — создать действенный механизм возвращения этих людей. Это сложная работа, которую мы ведем в полной координации с Павлом Кириленко, главой Донецкой областной военной администрации», — заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.



Российская сторона называет это «эвакуацией».



