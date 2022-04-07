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Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►

07 апреля 2022, 10:25

Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Ракетные удары по всей Украине. На Днепропетровщине российские ракеты уничтожили нефтебазу и подожгли завод.
  • В Угледаре россияне обстреляли место выдачи гуманитарной помощи.
  • В Донецкой области не прекращаются обстрелы.
  • В Мариуполе войска РФ и группировки «ДНР» начали сжигать тела погибших мирных жителей.
  • Северодонецк под прицелом. Горят сразу 10 многоэтажных домов.
  • Россия готовится к наступлению на Донбасс.
  • Власти призывают жителей как можно быстрее покинуть Донецкую и Луганскую области.
  • Ситуация в Славянске. Нет пенсий, бензина, банки и почта не работают. Глава ВГА призывает покинуть город.
  • Эвакуация из Мариуполя в сопровождении Международного красного креста.
  • В Бахмуте закрывается роддом. Беременных направили в соседние города, а лучше посоветовали эвакуироваться.
  • Взрывы в неподконтрольном Донецке и новые «распоряжения» Пушилина.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:25
Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►
10:12
Оккупанты принудительно вывезли мариупольцев из больницы, заявил горсовет
19:16
Пушилин назначил «мэром» Мариуполя предателя от ОПЗЖ
14:37
Пушилин поручил «генпрокуратуре ДНР» заняться «денацификацией» Украины
00:08
В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►
13:43
«ДНР» заявила об обстреле Ленинского района Донецка
01:23
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
23:54
Глава «ДНР» Пушилин наградил неонациста за штурм Мариуполя
20:50
В Макеевке обстреляли исправительную колонию. Без жертв
19:19
Вывезенных донецких детей-сирот сейчас активно отдают в российские семьи – правозащитники
00:45
Трагедия в Буче. Кириленко призывает выезжать с Донетчины. Дайджест НД за день ►
00:05
Жители Херсона вновь митинговали против российской оккупации
18:06
«ДНР» создала «госкомитет обороны», как во времена Сталина
17:29
Оккупированные города Донетчины больше месяца живут в условиях дефицита воды
12:59
Взрывы и минометные очереди: В Энергодаре оккупанты обстреляли мирный митинг за Украину
все новости
11:10
УЗ возвращается к активной фазе эвакуации на Донбассе
10:25
Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►
10:12
Оккупанты принудительно вывезли мариупольцев из больницы, заявил горсовет
09:44
Сегодня работают 10 гумкоридоров из Донецкой, Луганской и Запорожской областей
09:13
Россияне всю ночь обстреливали города Золотое и Горское – глава Луганской ОВА
08:36
Сенат США одобрил ленд-лиз для Украины
07:55
Британия намерена отправить бронетехнику в Украину – СМИ
07:26
Российские оккупанты готовят наступательную операцию на востоке Украины
00:20
New York Times заявила о подлинности видео, на котором украинские военные добивают раненых российских
22:51
Из Мариуполя, Запорожской и Луганской областей смогли выехать еще более 4800 человек
22:29
В Мариуполе при бомбардировке больницы вживую сгорели 50 человек — мэр
22:03
Россияне обстреляли оккупированную Балаклею на Харьковщине, погибли три человека — прокуратура
21:39
В Северодонецке оккупанты обстреляли центр выдачи гумпомощи, есть раненые
20:58
Сегодня оккупанты убили еще пятерых жителей Донетчины — глава ОВА
20:24
Зеленский: Гарантии безопасности для Украины согласны обсуждать 7 стран
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ВИДЕО
Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►
07 апреля, 10:25
В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►
06 апреля, 00:08
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
05 апреля, 01:23

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