Смерть в очереди за гуманитаркой. В Мариуполе сжигают мертвых. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Ракетные удары по всей Украине. На Днепропетровщине российские ракеты уничтожили нефтебазу и подожгли завод.
- В Угледаре россияне обстреляли место выдачи гуманитарной помощи.
- В Донецкой области не прекращаются обстрелы.
- В Мариуполе войска РФ и группировки «ДНР» начали сжигать тела погибших мирных жителей.
- Северодонецк под прицелом. Горят сразу 10 многоэтажных домов.
- Россия готовится к наступлению на Донбасс.
- Власти призывают жителей как можно быстрее покинуть Донецкую и Луганскую области.
- Ситуация в Славянске. Нет пенсий, бензина, банки и почта не работают. Глава ВГА призывает покинуть город.
- Эвакуация из Мариуполя в сопровождении Международного красного креста.
- В Бахмуте закрывается роддом. Беременных направили в соседние города, а лучше посоветовали эвакуироваться.
- Взрывы в неподконтрольном Донецке и новые «распоряжения» Пушилина.