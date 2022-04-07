В Луганской области похитили украинского полицейского

В Сватово Луганской области российские военные и боевики «ЛНР» похитили сотрудника батальона полиции. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



«По данным следствия, 2 апреля 2022 года в городе Сватово представители контролируемых РФ незаконных вооруженных формирований лишили свободы одного из сотрудников батальона полиции ГУНП в Луганской области», - говорится в сообщении офиса генпрокурора в четверг в телеграм-канале.



При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту незаконного лишения свободы или похищения человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины).