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Мэр Днепра не рекомендует горожанам возвращаться или оставаться переселенцам

07 апреля 2022, 14:53

Мэр Днепра не рекомендует горожанам возвращаться или оставаться переселенцам

Городской глава Днепра Борис Филатов рекомендовал тем, кто выехал из города, пока не возвращаться. Также он рекомендует выехать из Днепра женщинам, детям, пожилым людям, а также тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре.

По его словам, ситуация на Донбассе обостряется. Филатов напомнил, что сейчас эвакуируют жителей из Луганской и Донецкой областей.

«Главы военных администраций Донецкой и Луганской областей заявили, что всем мирным гражданам максимально быстро необходимо покинуть территорию этих регионов. Поэтому большое количество людей сейчас едут через Днепр... Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее, большое количество людей едут на личном транспорте и автобусах. Рекомендую им двигаться дальше в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно», – сказал мэр во время брифинга.

Власти Украины призывают жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской области срочно эвакуироваться в безопасные регионы из-за угрозы российского наступления.

 

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