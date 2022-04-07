Рубежное обстреливают из артиллерии, загорелись два дома, еще один обрушился

В Рубежном после ударов российской артиллерии загорелись два жилых дома. Мще один дом обрушился, под ним завалило людей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Очередные удары российской артиллерии направлены на жилищный фонд Луганской области. Пламем занялись два соседних дома в Рубежном. Еще один дом не выдержал, что привело к блокировке людей. К счастью, спасатели вовремя справились — все жители живы», — написал Гайдай в телеграм.



Он отметил, что спасатели хорошо сработали и в больнице Северодонецка, где загорелась крыша, но здание получило значительные повреждения.



«После вчерашнего обстрела по всему городу десятки разрушенных домов, сожжены дотла автомобили и гаражи», — добавил глава ОВА.



Также во время утреннего обстрела города Кременная погиб один человек.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей области срочно эвакуироваться, потому что российские силы пытаются отрезать все возможные пути вывоза людей.