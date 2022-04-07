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Россию отстранили от членства в Совете ООН по правам человека

07 апреля 2022, 19:07

Россию отстранили от членства в Совете ООН по правам человека

Право России на членство в Совете ООН по правам человека приостановлено. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Только что было приостановлено право России на членство в Совете ООН по правам человека. Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН и выбрали правильную сторону истории», — написал Кулеба в Twitter вечером 7 апреля.

За приостановку проголосовали 93 страны, против — 24, а 58 воздержались.

Рассмотрение этого вопроса инициировали США и ряд других стран. C поддержкой этой инициативы США выступили, в частности, в Великобритании. Глава МИД Лиз Трасс заявила, что Россия «не может оставаться членом» правозащитного органа ООН после массовых убийств российскими военными в Буче и других городах Киевской области.

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