Россию отстранили от членства в Совете ООН по правам человека

Право России на членство в Совете ООН по правам человека приостановлено. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Только что было приостановлено право России на членство в Совете ООН по правам человека. Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН и выбрали правильную сторону истории», — написал Кулеба в Twitter вечером 7 апреля.



За приостановку проголосовали 93 страны, против — 24, а 58 воздержались.



Рассмотрение этого вопроса инициировали США и ряд других стран. C поддержкой этой инициативы США выступили, в частности, в Великобритании. Глава МИД Лиз Трасс заявила, что Россия «не может оставаться членом» правозащитного органа ООН после массовых убийств российскими военными в Буче и других городах Киевской области.