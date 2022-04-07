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Оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях — омбудсвумен

07 апреля 2022, 18:59

Оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях — омбудсвумен

В городах, полностью или частично захваченных российскими оккупантами, начинается принудительная мобилизация в вооруженные силы агрессора. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«В окрестностях Мариуполя, временно контролируемых российскими боевиками, оккупанты принудительно мобилизуют мужчин. По информации жителей, мобилизованных планируют использовать в качестве "пушечного мяса" в уличных боях в городе для прикрытия вражеской армии и террористов так называемой "ДНР"», — говорится в сообщении.

Четыре дня назад в Васильевке Запорожской области оккупанты стали задерживать мужчин на блокпосту.

«Началась перепись мужского населения. Повестки им пока не вручаются. Вероятно, этих мужчин также будут заставлять воевать за подразделения рашистской армии», — отметила Денисова.

Омбудсвумен подчеркнула, что принудительная мобилизация на захваченных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Людмила Денисова также обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с просьбой учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

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