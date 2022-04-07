Из-за обстрела из Донецкой области не могут выехать три эвакуационных поезда

В Славянске и Краматорске заблокированы три эвакуационных поезда из-за обстрела путепровода на Донецкой железной дороге. Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Александр Камышин.



«Враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции "Барвенково", Донецкая железная дорога. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. #дорога_життя для десятков тысяч наших граждан сейчас», — написал Камышин в Telegram.



По словам Камышина, временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.



«Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации», — написал глава «Укрзализныци».