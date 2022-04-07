В Рубежном повреждены еще три дома, ранен сотрудник ГСЧС

В Рубежном на Луганщине в результате российских обстрелов повреждены еще три дома, ранения получил сотрудник ГСЧС, когда тушил пожар в одном из них. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«У 35-летнего мужчины ранение средней степени тяжести. Вражеские обстрелы возобновились после того, как наряд ГСЧС прибыл на вызов. Этот дом — один из пяти, вспыхнувших от огня россиян сегодня в Рубежном», — написал Гайдай в телеграм.



По его словам, всего в результате мощных обстрелов Рубежного, Лисичанска, Новодружеска, Золотого-4, Кременной повреждено 14 объектов. Из них 9 частных жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи, склад в Лисичанске и другие.



«Из-под завалов спасены три человека», — добавил глава ОВА.



Кроме того, при обстреле и попадании снаряда в жилой дом погиб мужчина в Кременной.