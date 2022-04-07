В Украине отменили весенний призыв в этом году

Призыв на срочную военную службу и другие военные формирования в армию в апреле-июне текущего года не будет проводиться. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



«В частности, в связи с военной агрессией Российской Федерации и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований указом президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 "Об общей мобилизации" в государстве объявлена общая мобилизация», — отметили в Генштабе.



Там пояснили, что во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектование ВСУ и других военных формирований осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.



«Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет», — резюмировали в Генштабе.