В Кремле признали «значительные потери» войск РФ в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что российская армия понесла «значительные потери» в войне с Украиной. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.



По словам Пескова, история Украины изменилась в 2014 году, и после этого страна якобы стала «антироссийской», и «все, что происходило в Украине, было направлено против России».



Также он сказал, что Россия «на протяжении десятилетий озабочена своей безопасностью».



На вопрос, стала ли война унижением для России, учитывая количество потерянных войск, он ответил: «Нет, это неправильное понимание того, что происходит».



Но при этом он признал, что в российских войсках большие потери. «У нас есть значительные потери в войсках. И это для нас огромная трагедия», — сказал Песков.