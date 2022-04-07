Правительство разрабатывает программы поддержки для деоккупированных территорий

На освобожденных территориях правительство разрабатывает такие же программы поддержки, которые работают и для внутренних переселенцев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем обращении в четверг вечером.



«Сейчас фокус внимания правительства также сосредоточен на помощи нашим гражданам на территориях, которые недавно были деоккупированы. Во-первых, на освобожденных территориях мы разрабатываем такие же программы, которые работают и для внутренних переселенцев», — сказал Шмыгаль.



Также по словам премьера, в эти регионы направляются пища, лекарства, товары первой необходимости.



«Мы закупили продуктовых наборов на 4,7 млрд грн, и тысячи из них уже бесплатно розданы нашим людям в прифронтовых и освобожденных городах», — добавил он.



Вторым направлением является первоочередное восстановление освобожденных городов.



«Поэтапный план готов. Правительство уполномочило "Укрзализныцю" за счет государственного бюджета заказывать все основные товары для неотложных нужд, в том числе строительные материалы. Государство предоставит необходимые средства для закупки окон, дверей, брусьев, досок и других необходимых товаров для экстренного восстановления жилья», — отметил премьер.



Он также заявил, что правительство ведет переговоры с американскими партнерами и украинскими производителями, чтобы обеспечить освобожденные территории модульными домами.



«Конечно, важнейший этап нашей работы — это восстановление критической энергетической инфраструктуры. Электроэнергия, вода, газ. Работы уже начались. Там, где были незначительные повреждения, удалось восстановить свет и воду. К сожалению, есть города и села, где эта энергетическая инфраструктура уничтожена почти полностью, поэтому работы займут какое-то время. Но на это будут брошены все необходимые силы, в том числе из других регионов», — констатировал Шмыгаль.