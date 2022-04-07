СНБО: Россия могла применить химическое оружие против Украины еще неделю назад

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина некоторое время назад готовилась к возможному использованию Россией химического оружия.



«У нас была ситуация неделю – полторы назад, когда прошла информация, что россияне могли готовить против наших Вооруженных сил, против наших некоторых городов химическую атаку», – сказал он в эфире телемарафона.



Он подчеркнул, что «мы проинформировали население, мы понимаем, что наши медицинские учреждения готовы к таким вещам, были учения медперсонала. Я могу успокоить – на сегодняшний день те лекарства, антидоты есть в достаточном количестве в наших больницах».