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СНБО: Россия могла применить химическое оружие против Украины еще неделю назад

07 апреля 2022, 21:25

СНБО: Россия могла применить химическое оружие против Украины еще неделю назад

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина некоторое время назад готовилась к возможному использованию Россией химического оружия.

«У нас была ситуация неделю – полторы назад, когда прошла информация, что россияне могли готовить против наших Вооруженных сил, против наших некоторых городов химическую атаку», – сказал он в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что «мы проинформировали население, мы понимаем, что наши медицинские учреждения готовы к таким вещам, были учения медперсонала. Я могу успокоить – на сегодняшний день те лекарства, антидоты есть в достаточном количестве в наших больницах».

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