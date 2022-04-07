На Донетчине трое человек получили ранения при обстрелах

В четверг, 7 апреля, в результате обстрелов российских военных трое мирных жителей Донбасса получили ранения: в Марьинке, Угледаре и Славянске. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



Удалось уточнить информацию относительно 1 погибшего в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно, отмечают в администрации.



Ранее сообщалось, что в Донецкой области российские оккупанты ведут обстрелы из тяжелой артиллерии вдоль линии разграничения. Боевые действия идут в Угледаре, Марьинке и Торецке.