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Оккупанты нанесли три удара по Днепропетровской области, четыре человека погибли

07 апреля 2022, 22:26

Оккупанты нанесли три удара по Днепропетровской области, четыре человека погибли

Российские оккупанты три раза обстреляли территорию Днепропетровской области в течение дня четверга. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в телеграм.

Он отметил, что границы Днепропетровской области надежно защищены, поэтому россияне «подло бьют по гражданским людям и гражданским объектам с воздуха».

«Оккупанты ударили по Синельниковскому и Криворожскому районам. Пока известно, что четыре человека погибли. Семь человек получили ранения. Двое граждан пропали без вести. Все жертвы – это люди, которых на лодках через реку эвакуировали с оккупированной территории Херсонской области. Несколько групп успели перевезти. Затем оккупанты атаковали с воздуха и убили гражданских людей», — написал Лукашук.

Также он сообщил, что в Кривом Роге ракета попала в жилой сектор. Один человек пострадал.

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