Российские захватчики готовятся к наступлению на востоке Украины

Российские захватчики сосредоточили усилия на прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении, захвате Мариуполя и ведении наступления в районе города Изюм. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



«На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать – автомобильной техники противника. Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника», - сказано в сообщении.



Отмечается, что подразделения оккупационных войск безуспешно пытались совершать штурмовые действия в районах населенных пунктов Рубежное, Попасное, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское.



Они наносили авиационные удары и вели обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. Такая деятельность зафиксирована в районах населенных пунктов Кременная, Северодонецк, Новотошковское, Попасная, Новозвановка, Сухая Балка, Новоселовка Вторая, Степное, Троицкое, Новобахмутовка и Марьинка.