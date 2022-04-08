На пятницу запланировано 10 гуманитарных коридоров

На пятницу согласовано 10 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



Коридоры согласованы по таким маршрутам:



- В Донецкой области: Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте), в Запорожской области: Бердянск – Запорожье (на собственном транспорте и автобусами), Токмак – Запорожье (на собственном транспорте и автобусах). Мелитополь – Запорожье (на собственном транспорте). Энергодар – Запорожье (на собственном транспорте).



- Луганская область: Северодонецк – Бахмут, Лисичанск – Бахмут, Попасная – Бахмут, с. Горное – Бахмут, Рубежное – Бахмут.