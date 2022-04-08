169 детей погибли в Украине в результате вторжения РФ

169 детей погибли в Украине и более 306 получили ранения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.



«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению количества жертв в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - сказано в сообщении.



По полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего пострадало детей в Киевской области - 88, Донецкой - 81, Харьковской - 75, Черниговской - 50, Николаевской - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской — 16 и Житомирской - 15.



Отмечается, что тело 15-летней девочки обнаружено среди погибших взрослых в месте массового захоронения в Буче.



Также сообщается, что в Днепропетровской области 7 апреля в результате обстрела врагом лодки, в которой находились 14 человек, погиб один ребенок и еще два, 4 и 16 лет, получили ранения. Двое несовершеннолетних были ранены 6 и 7 апреля из-за обстрелов захватчиком Северодонецка.



928 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов. 84 из них разрушены полностью.