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Авдеевская община Донецкой области попала под удар российских войск

08 апреля 2022, 10:11

Авдеевская община Донецкой области попала под удар российских войск

Авдеевская община Донецкой области утром 8 апреля попала под удар российской армии, в результате чего есть погибшие и раненные. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Сегодня утром под удар попала Авдеевская община – уже известно об 1 погибшем и 1 раненом человеке, повреждено по меньшей мере 5 домов» - рассказал Кириленко.

Он отметил, что россияне за сутки предприняли несколько попыток атаковать на Авдеевском направлении, но «все они были отбиты».

Также захватчики безуспешно пытались атаковать на Очеретинском, Марьинском, Торецком и Бахмутском направлениях. Они ночью совершили обстрелы в Очеретинской и Торецкой общинах. На Марьинском направлении ведутся бои.

Кириленко подчеркнул, что теперь россияне не только ограничивают выезд гражданских с оккупированной территории, но и препятствуют эвакуации из свободной части Донбасса. 7 апреля эвакуация автобусами из Угледара производилась под вражеским огнем, а в районе Славянска удар крылатой ракетой временно заблокировал выезд трех эвакуационных поездов. Ближе к полуночи движение было восстановлено. Около 4 тысяч человек уже находятся на безопасном расстоянии от фронта.

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